Mercato - Barcelone : Messi prêt à snober Laporta à la dernière minute ? La réponse !

Publié le 4 août 2021 à 20h00 par A.D.

Alors qu'il n'a pas encore rempilé avec le FC Barcelone, Lionel Messi devrait manquer le premier match de Liga face à la Real Sociedad le 15 aout. Malgré tout, La Pulga n'aurait d'yeux que pour le Barça et n'envisagerait pas de rejoindre un autre club cet été.

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, Lionel Messi devrait parapher un nouveau bail avec le Barça. Comme Joan Laporta l'a annoncé dernièrement, il souhaite officialiser la prolongation de la star argentine avant dimanche, date du Trophée Joan Gamper. « L'objectif est que Leo Messi reste au Barça et que nous le voyions au Trophée Joan Gamper. Ce dossier se déroule bien et nous essayons de résoudre les problèmes, a confié le président du Barça. C’est incroyable d'avoir Leo avec nous et dans ce championnat car cela permet à de nombreux spectateurs et amateurs de football de voir le meilleur joueur de l’histoire. (...) Je sais que Leo veut rester et je l'apprécie beaucoup. C’est en bonne voie. Je dors très bien la nuit et je fais de beaux rêves sur Messi » , a confié Joan Laporta.

Lionel Messi n'aurait d'yeux que pour le FC Barcelone