Mercato - PSG : Mauricio Pochettino se livre totalement sur l’arrivée de Lionel Messi !

Publié le 13 août 2021 à 14h30 par T.M.

On avait entendu Nasser Al-Khelaïfi ou encore Lionel Messi, mais jusqu’à présent, Mauricio Pochettino n’avait pas publiquement réagi à l’arrivée de la star argentine au PSG. De passage en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur parisien n’a pas échappé aux questions sur Messi.

C’est désormais bien réel, Lionel Messi est un joueur du PSG. Le club de la capitale a réalise un incroyable coup en accueillant La Pulga. De quoi offrir également à Mauricio Pochettino l’opportunité d’aligner un trio exceptionnel avec Neymar, Kylian Mbappé et donc Messi. D’ailleurs, depuis l’arrivée de l’ancien joueur du FC Barcelone à Paris, l’entraîneur parisien n’avait pas encore exprimé ses sentiments bien qu’on avait pu voir toute sa joie de retrouver l’Argentin dans les différentes vidéos publiées. Forcément, le passage de Pochettino en conférence de presse ce vendredi était très attendu. Et si la première question a porté sur le cas de Kylian Mbappé, cela a très rapidement tourné sur l’arrivée de Lionel Messi.

« Je dois mettre en valeur le travail de Nasser, de Leonardo et l’ensemble du club »