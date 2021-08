Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'incroyable sortie de Sampaoli sur l’arrivée de Lionel Messi !

Publié le 13 août 2021 à 14h10 par T.M.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Jorge Sampaoli n’a pas échappé aux questions sur l’arrivée de Lionel Messi au PSG.

Depuis mardi soir, la planète footballs s’enflamme pour l’arrivée de Lionel Messi au PSG. Au terme d’un incroyable feuilleton, le joueur, sextuple Ballon d’Or, a posé ses valises au Parc des Princes étant donné qu’il lui était impossible de prolonger avec le FC Barcelone. Messi a alors rejoint Neymar ou encore Angel Di Maria pour faire étoffer encore un peu plus l’armada de Mauricio Pochettino. Forcément, en Ligue 1, on n’échappe désormais plus aux questions sur La Pulga et ce vendredi c’est Jorge Sampaoli qui a été interrogé sur le sujet. Et l’entraîneur de l’OM a émis certains regrets pour des raisons d’équité.

« Grâce à Messi tout le monde va regarder la Ligue 1 mais… »