Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta n'en a pas fini avec Lionel Messi !

Publié le 13 août 2021 à 14h00 par D.M.

Selon la presse espagnole, le FC Barcelone doit encore verser 52M€ à Lionel Messi. En effet, le joueur argentin avait accepté de reporter le paiement de son salaire en raison de la pandémie.

Lionel Messi n’est plus un joueur du FC Barcelone. Formé au sein du club catalan, l’attaquant argentin n’imaginait pas quitter son club de cœur cet été, mais les difficultés financières de la formation étaient trop importantes. Le FC Barcelone a donc publié un communiqué jeudi dernier pour annoncer le départ de Lionel Messi. Immédiatement, le PSG a pris contact avec l’entourage de l’attaquant pour évoquer une possible arrivée à Paris. Les négociations se sont accélérées et le deal a été bouclé en quatre jours. Arrivé dans la capitale mardi, Messi s’est engagé avec le PSG jusqu’en 2023 et devrait être présenté aux supporters ce samedi avant le match face à Strasbourg.

Le FC Barcelone doit 52M€ à Messi