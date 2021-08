Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Real Madrid... Une tendance claire se dessine pour Kylian Mbappé !

Publié le 13 août 2021 à 13h15 par D.M.

Entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino a la conviction que Kylian Mbappé quittera le club de la capitale dans les prochains mois. Et l'arrivée de Lionel Messi ne devrait pas avoir d'influence sur son choix.

Interrogé à de nombreuses reprises sur son avenir, Kylian Mbappé a répété qu’il souhaitait évoluer au sein d’une équipe dotée d’un projet sportif ambitieux. C’est assez logiquement que le joueur a demandé des garanties sportives à ses dirigeants. Et les responsables du PSG ont frappé fort en recrutant Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, et surtout Lionel Messi. Mais malgré l’arrivée de ces recrues, Kylian Mbappé n’a pas l’intention de prolonger son contrat. Lié au PSG jusqu’en 2022, le champion du monde 2018 a reçu une très belle offre de la part de ses dirigeants, mais n’a toujours pas l’intention d'étirer son bail comme l’a annoncé en exclusivité le 10Sport.com.

Mbappé ne prolongera pas et se dirige vers un départ au Real Madrid