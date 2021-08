Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’incroyable conséquence de l’arrivée de Lionel Messi…

Publié le 13 août 2021 à 3h45 par T.M.

Alors que Lionel Messi est désormais au PSG et en Ligue 1, cela relancerait un certain nombre de dossiers. Et pas qu’au sein du club de la capitale…

Le PSG a réalisé un coup historique avec Lionel Messi. Grâce à l’Argentin, le club de la capitale veut d’ailleurs par la même occasion convaincre Kylian Mbappé de prolonger. Cela sera-t-il le cas ? Malgré Messi, le Français semble toujours vouloir partir. En revanche, pour d’autres indésirables, cela devrait être compliqué de les pousser à s’en aller, eux qui ont désormais la chance de s’entraîner aux côtés du meilleur joueur du monde. Et ce phénomène pourrait bien toucher tous les autres clubs de Ligue 1.

Personne ne veut pas partir ?

Avec Lionel Messi en Ligue 1, tous les joueurs veulent désormais se frotter à la nouvelle star du PSG. Au point même de remettre en question les avenirs de certains. En effet, comme l’a révélé Mohamed Toubache-Ter, alors que certains joueurs de Ligue 1 étaient dernièrement sur le départ, ils ne voudraient plus partir pour jouer face à Messi.