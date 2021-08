Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Nouveau gros coup de froid pour le recrutement de Puel…

Publié le 13 août 2021 à 2h45 par A.M.

Alors que l'ASSE vit un mercato très calme, un ancien responsable du recrutement du club dresse un constat accablant.

Cet été, l'AS Saint-Etienne est très calme. Et pour cause, les finances du club sont dans le rouge d'autant plus que l'ASSE est en processus de vente. Pour le moment, les Verts n'ont attiré aucun joueur et Julien Cordonnier, ancien responsable du recrutement de l’AS Saint-Etienne qui est désormais à la tête du mercato de Châteauroux en National, douche les espoirs des supporters stéphanois.

«J'avais le sentiment que ça devenait compliqué, que le club était dans une situation complexe»