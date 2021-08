Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : QSI, PSG… La vente de l’OM se confirme !

Publié le 13 août 2021 à 2h15 par A.M.

Bien que les rumeurs de vente de l'OM se sont calmées, Thibaud Vézirian persiste et signe en prenant pour exemple le début de l'ère QSI au PSG.

Depuis le mois de février, Thibaud Vézirian ne cesse d'affirmer que l'OM sera vendu. Seul problème, pour le moment rien ne se concrétise tandis que Frank McCourt et Pablo Longoria ont plusieurs fois démenti fermement les rumeurs. Cependant, cela n'empêche pas le journaliste indépendant de persister. Et Thibaud Vézirian voit d'ailleurs dans l'activité de l'OM sur le mercato un signe clair de la vente de l'OM, prenant pour exemple le premier mercato de l'ère QSI du PSG.

«Souvenez-vous du PSG en 2011 quand il s’est lancé dans cette folle armada»