Mercato - PSG : Cet énorme constat sur le travail de Leonardo !

Publié le 13 août 2021 à 2h30 par A.M.

Agent de joueurs, Bruno Satin explique comment le PSG est devenu attractif... mais aussi comment cette attractivité pose problème.

Cet été, le PSG s'est renforcé de façon importante avec les arrivées d'Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi. Le club de la capitale est désormais très attractif comme le souligne l'agent de joueurs Bruno Satin qui explique également que cette attractivité pousse plusieurs joueurs à refuser de partir.

«Il y a l’argent, les contrats et puis l’attractivité de la ville de Paris»