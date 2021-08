Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le dossier Lirola prend un tournant décisif !

Publié le 13 août 2021 à 13h30 par Dan Marciano

Désireux de rejoindre l'OM, Pol Lirola n'a pas été convoqué avec la Fiorentina pour la rencontre de Coupe d'Italie face à Cosenza. Le club marseillais s'est approché du club italien, mais aucun accord n'a encore été trouvé.

Jorge Sampaoli a débuté la saison sans réel spécialiste au poste de latéral droit. Hiroki Sakai est retourné au Japon, tandis que Pol Lirola a pris la direction de la Fiorentina après son prêt. Mais le joueur espagnol pourrait bien faire son retour à l’OM cette saison. Désireux de renforcer le groupe de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria négocie depuis plusieurs semaines avec la Fiorentina pour Lirola, mais aussi avec le FC Valence pour Daniel Wass. Présent devant les médias ces derniers jours, le président marseillais avait fait le point sur ces deux dossiers : « On doit chercher à compléter l'effectif. Je ne suis pas content avec moi-même. Ce sera toujours mieux d'avoir l'effectif au plus tôt dans la saison. Le marché est compliqué. Sur les arrivées, on a parlé de négociations avec Pol. On parle avec la Fiorentina. Il faut être patient pour avoir toutes les clés. Sur Wass ou Lirola, ce sont des clubs qui n'ont pas fait beaucoup d'opérations. Cela commence à s'activer maintenant ». Et à en croire la presse italienne, l’OM serait revenu à la charge pour Pol Lirola.

L'OM continue de négocier avec la Fiorentina

Depuis le début du mercato estival, l’OM discute avec la Fiorentina pour Pol Lirola, mais les discussions sont compliquées. Comme indiqué par L’Equipe , le club italien voudrait conclure un prêt avec option d’achat fixée à 10M€. Un montant bien trop élevé pour Pablo Longoria qui souhaite négocier ce prix à la baisse. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, le dirigeant marseillais aurait formulé une nouvelle offre, ces derniers jours, pour tenter de recruter Lirola. Les détails de cette proposition n’ont pas été dévoilés par le journaliste de Sky Sports. Mais force est de constater qu’elle ne semble avoir convaincu les dirigeants de la Viola . Les négociations trainent en longueur, pour le plus grand plaisir de l’Atalanta, qui surveille de près la situation. Ce dossier devrait se résumer à un duel entre l’OM et la formation de Bergame, mais le latéral droit affiche une préférence pour son avenir.

Lirola n'a pas été convoqué pour la rencontre de Coupe d'Italie