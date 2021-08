Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino a tranché pour cette pépite du PSG !

Publié le 13 août 2021 à 13h10 par T.M.

De retour d’un prêt à Dijon, Eric Junior Dina Ebimbé a fait forte impression durant la préparation. De quoi visiblement gagner une place dans l’effectif de Mauricio Pochettino cette saison avec le PSG.

Devant faire avec de nombreuses absences durant la pré-saison, Mauricio Pochettino en a profité pour donner sa chance à de nombreux jeunes joueurs du PSG. Et certains ont pleinement saisi cette occasion pour se montrer. Cela vaut notamment pour Xavi Simons, Ismaël Gharbi, mais surtout Arnaud Kalimuendo et Eric Junior Dina Ebimé, revenus de prêt au RC Lens et Dijon, et qui semblent les plus à même de pouvoir intégrer l’effectif de Pochettino cette saison. D’ailleurs, ils pourraient bien avoir gagner leur ticket.

Les pépites du PSG pointent le bout de leur nez !