Mercato - PSG : La décision est prise pour ce buteur de Pochettino !

Publié le 13 août 2021 à 11h45 par La rédaction

Malgré une concurrence acharnée, le PSG voudrait conserver Arnaud Kalimuendo dans la rotation de son effectif.

Le PSG doit se séparer de certaines valeurs marchandes de son effectif pour réduire une masse salariale conséquente. Mais seul Mitchel Bakker a quitté le navire définitivement. Parmi les jeunes formés au club, Timothée Pembele a été prêté avec option d’achat à Bordeaux. Mais Leonardo n’entend pas lâcher tous ses titis parisiens. C’est notamment le cas de l’attaquant Arnaud Kalimuendo qui pourrait avoir sa chance cette saison.

Kalimuendo est très sollicité