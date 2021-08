Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria dégaine une nouvelle offre dans ce dossier brûlant !

Publié le 13 août 2021 à 11h10 par D.M.

Président de l'OM, Pablo Longoria souhaite enregistrer le retour de Pol Lirola et aurait transmis une nouvelle proposition à la Fiorentina.

« On doit chercher à compléter l'effectif. Je ne suis pas content avec moi-même. Ce sera toujours mieux d'avoir l'effectif au plus tôt dans la saison. Le marché est compliqué. Sur les arrivées, on a parlé de négociations avec Pol. On parle avec la Fiorentina. Il faut être patient pour avoir toutes les clés » avait confié Pablo Longoria le 5 août dernier au sujet de Pol Lirola. Mais le président de l’OM se heurte aux exigences de la Fiorentina. Selon L’Equipe, le club italien voudrait conclure un nouveau prêt avec option d’achat, mais un désaccord existe sur le montant de cette option.

L'OM a transmis une nouvelle offre à la Fio