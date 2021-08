Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid... Un duel au sommet pour ce protégé de Tuchel ?

Publié le 13 août 2021 à 17h15 par D.M.

Selon Sky Sports, le PSG surveillerait la situation d'Antonio Rüdiger, sous contrat jusqu'en 2022 avec Chelsea. Mais le club parisien devra affronter la concurrence du Real Madrid.

Le PSG a profité de ce mercato estival pour renforcer un peu plus sa défense centrale. Le club parisien a décidé de recruter Sergio Ramos, malgré les présences de Presnel Kimpembe et de Marquinhos. Mais à en croire la presse anglaise, les dirigeants du PSG pourraient bien recruter un nouveau défenseur en 2022. Selon le journaliste de Sky Sports , Dharmesh Sheth, le club de la capitale, mais aussi le Real Madrid, auraient coché le nom d’Antonio Rüdiger : « Il est dans l’ultime année de son contrat. Rüdiger a 28 ans et veut étudier toutes les options avant de prendre ce qui pourrait être la plus grande décision de sa carrière. Il peut signer un pré-contrat avec un club étranger en janvier. Le Real Madrid et le Paris Saint-Germain surveillent sa situation ».

Le Real Madrid souhaite recruter Rüdiger pour 0€