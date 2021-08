Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo veut piocher dans l’effectif de Thomas Tuchel !

Publié le 12 août 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors que Thomas Tuchel aurait milité pour son arrivée à l’été 2020, Antonio Rüdiger serait de nouveau dans le viseur du PSG, lui qui brille à Chelsea sous les ordres de l’Allemand.

Bien que Sergio Ramos ait déposé ses valises à Paris cet été, Leonardo n’aurait pas écarté l’idée de faire venir un autre défenseur central à l’avenir et pourrait, à l’instar de Sergio Ramos, de Lionel Messi ou encore de Gianluigi Donnarumma, sans oublier Georginio Wijnaldum, boucler un nouveau coup à 0€ à l’été 2022. En effet, le profil d’Antonio Rüdiger qui était apprécié de Thomas Tuchel lorsque l’Allemand était en poste au PSG n’aurait pas quitté l’esprit du directeur sportif Leonardo.

Le PSG prêt à recruter Rüdiger gratuitement en 2022