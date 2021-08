Foot - Mercato - PSG

Mercato : Messi, fair-play financier… Un danger pour le PSG ? La réponse d’Al-Khelaifi !

Publié le 12 août 2021 à 2h15 par A.M.

Interrogé sur l'arrivée de Lionel Messi, Nasser Al-Khelaïfi assure que le PSG a parfaitement respecté les règles du fair-play financier.

Cet été, le PSG a décidé de frapper très fort. Et alors que qu'avec Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum le club de la capitale avait déjà frappé très fort, c'était loin d'être terminé. En effet, mardi, le PSG a officialisé l'arrivée de Lionel Messi. Une opération qui a évidemment relancé les critiques vis-à-vis du fair-play financier. Interrogé à ce sujet lors de la présentation de La Pulga , Nasser Al-Khelaïfi se montre toutefois catégorique.

«Si on signe Leo, c'est parce qu'on peut, sinon on ne l'aurait pas fait»