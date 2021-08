Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, critiques... Le Barça monte au créneau pour Griezmann !

Publié le 11 août 2021 à 23h00 par H.G.

Alors que certains supporters du FC Barcelone tiennent Antoine Griezmann pour responsable du départ de Lionel Messi, la chose ne serait clairement pas vue de cet oeil au sein du club catalan.

Aussi fou que cela puisse paraitre, Lionel Messi n’est plus au FC Barcelone, mais bien un joueur du PSG. En effet, parti au terme de son contrat que le Barça n’était pas en mesure de prolonger, l’Argentin s’est engagé en faveur du club parisien pour les deux prochaines années. Le club de la capitale peut remercier le club catalan, lui qui était incapable de prolonger son maitre à jouer à moins de ventes une bonne partie de ces joueurs qui pèsent lourd dans sa masse salariale. C’est pourtant ce que le FC Barcelone a tenté pendant des semaines, et Antoine Griezmann avait fait parti des joueurs cités sur le départ.

« La mauvaise gestion du club est responsable »