Mercato - PSG : Laporta, vestiaire… Le Barça en ébullition après le départ de Messi ?

Publié le 11 août 2021 à 19h30 par Th.B.

Officiellement un joueur du PSG depuis mardi, Lionel Messi a quitté un FC Barcelone en grande difficulté financière. Et le départ de la légende vivante du Barça pourrait laisser d’énormes séquelles entre les joueurs et le président Joan Laporta…

Le FC Barcelone a perdu Lionel Messi en toute fin de semaine dernière en raison de son incapacité à prolonger son contrat qui avait expiré le 30 juin tout en respectant le plafond salarial instauré en Liga et en ne fragilisant pas encore plus sa situation financière déjà très instable. Ce départ fut une surprise pour le principal intéressé qui a avoué lors de sa conférence de presse d’adieu dimanche dernier qu’il espérait pouvoir rester au FC Barcelone jusqu’à la toute fin du feuilleton. D’où son retour de vacances d’Ibiza mercredi soir pour enfin apposer sa signature sur le nouveau contrat qui lui était destiné. Finalement, le Barça a dû se faire une raison dans ce dossier en laissant filer sa légende vivante qui faisait les beaux jours du club blaugrana depuis 21 ans. Mardi soir, le PSG a officialisé l’arrivée de Lionel Messi pour les deux prochaines saisons avec une troisième année en option. Grâce à diverses sources contactées du côté de Barcelone, El País est revenu sur l’incroyable départ de Lionel Messi qui était pourtant prêt à s’engager sur la durée avec le Barça , contrairement à l’été dernier.

Le vestiaire sous le choc et Busquets dépité

Et c’est en effet le message qu’une source proche du FC Barcelone a révélé à The Athletic ces dernières heures. « Pour tous ces gars, c'était vraiment, vraiment dur. La façon dont ça a été fait, comment ça s'est passé, le timing. Ils pensaient tous que Leo était sûr de rester. Le Barca est censé être un club spécial, dirigé d'une certaine manière ». Ce mercredi, El País s’est également penché sur la question du départ de Lionel Messi en s’informant auprès d’un joueur catalan sous couvert d’anonymat. « Nous étions calmes, nous pensions tous qu'il allait rester ». Le média espagnol est même allé plus loin en dévoilant les propos que Sergio Busquets, alors lieutenant de Lionel Messi quand ce dernier était capitaine du FC Barcelone, auraient tenu dans la foulée de l’annonce du Barça quant à la continuité impossible de l’Argentin. « C'était un choc. Nous sommes vraiment dans la merde ». Dans la journée de vendredi, l’international espagnol se serait même rendu au domicile des Messi dans les hauteurs de Barcelone.

Une rancoeur envers Laporta des joueurs du Barça ?