Mercato - Barcelone : Le départ de Lionel Messi provoque le chaos au Barça !

Publié le 11 août 2021 à 15h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat avec le Barça le 30 juin, Lionel Messi était parti pour prolonger, mais ce dossier a capoté à la toute dernière minute. Ce qui a fait le plus grand bonheur du PSG. Alors que Lionel Messi vient de signer dans le club de la capitale, le vestiaire du FC Barcelone afficherait sa colère en interne, pointant du doigt la gestion de Joan Laporta, le nouveau président catalan.

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, Lionel Messi aurait été à deux doigts de prolonger avec le FC Barcelone. Toutefois, les deux parties n'ont finalement pas réussi à trouver une solution pour rester dans les clous du plafond salarial imposé par la Liga. Dès que le Barça a annoncé que Lionel Messi n'allait pas rempiler, le PSG a sauté sur l'occasion, et en seulement quelques jours, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont pu boucler l'affaire et officialiser l'arrivée du joueur ce mardi soir. Présenté ce mercredi matin par le PSG, Lionel Messi a fait passer un message fort sur son départ du FC Barcelone. « Mon message pour les fans du Barça ? Avant de partir, sans savoir quelle était ma destination, j’ai dit que je serais toujours reconnaissant. C’est ma maison. J’ai vécu beaucoup de choses. Ils savaient que j’allais signer dans une équipe forte. Je sais pas si on va se rencontrer avec le FC Barcelone, d’un côté ce serait beau, mais d’un autre, ce serait bizarre de rejouer chez moi avec un autre maillot. Mais c’est le football » , a confié Lionel Messi pour sa première conférence de presse avec le PSG.

«Ils pensaient tous que Leo était sûr de rester»

Alors qu'il vient de rejoindre le PSG, Lionel Messi a laissé beaucoup de coéquipiers, de proches, d'amis à Barcelone. D'ailleurs, comme l'a révélé The Athletic , le vestiaire de Ronald Koeman aurait très mal réagi au départ de La Pulga . A en croire une source proche du club, les joueurs du FC Barcelone auraient beaucoup de mal à digérer le retour avorté de Lionel Messi. « Pour tous ces gars, c'était vraiment, vraiment dur. La façon dont ça a été fait, comment ça s'est passé, le timing. Ils pensaient tous que Leo était sûr de rester. Le Barca est censé être un club spécial, dirigé d'une certaine manière » , a-t-elle confié.

«Il y a beaucoup de gens en colère»