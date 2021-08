Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi dit tout sur les coulisses de son arrivée au PSG !

Publié le 11 août 2021 à 14h30 par T.M.

Ce mercredi, les yeux du monde entier étaient rivés du côté du Parc des Princes pour la présentation de Lionel Messi en tant que nouveau joueur. C’est désormais réel, l’Argentin va jouer au Parc des Princes, un événement inattendu sur lequel est revenu le principal intéressé.

Ça y est, le nouveau chapitre de la carrière de Lionel Messi débute. Après 21 ans passés sous le maillot du FC Barcelone, l’Argentin a dû se résoudre à quitter la Catalogne. Et désormais, c’est sous le maillot du PSG que l’on verra La Pulga. Au terme de quelques jours très animés, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ont réussi à boucler l’arrivée de Lionel Messi. Un coup exceptionnel qui a donc pris fin ces dernières heures. Et ce mercredi, tout le monde réalise désormais cet événement incroyable. Forcément, en marge de la conférence de presse de présentation de Lionel Messi, les questions ont été nombreuses pour La Pulga pour en savoir plus sur son arrivée au PSG. Et le sextuple Ballon d’Or a apporté certaines réponses sur les dessous de ce départ de Barcelone pour rejoindre Paris.

Les dessous d’un transfert historique !