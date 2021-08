Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les révélations de Messi sur ses échanges avec Leonardo !

Publié le 11 août 2021 à 12h45 par A.D.

Assuré de ne pas poursuivre l'aventure avec le Barça depuis jeudi soir, Lionel Messi s'est engagé en faveur du PSG. Lors de sa présentation officielle ce mercredi matin, La Pulga a raconté ses échanges avec Leonardo lors des négociations.

Lorsque le Barça a annoncé qu'il ne pouvait plus prolonger Lionel Messi, Leonardo a sauté sur l'occasion sans hésiter. Et après plusieurs jours de travail intensif, le directeur sportif du PSG a réussi à boucler la signature de La Pulga ce mardi soir. Présenté ce mercredi matin, Lionel Messi est revenu sur les dessous de son arrivée au PSG. En effet, l'ancien capitaine du Barça s'est livré sur ses échanges avec Leonardo, le directeur sportif parisien.

«Lorsque j'en parlais avec Leonardo, je lui ai dit que...»