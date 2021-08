Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La mission se complique pour ce successeur de Lionel Messi !

Publié le 11 août 2021 à 10h30 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone doit maintenant composer sans Lionel Messi, Joan Laporta pourrait être à la recherche d'un successeur à la Pulga. Si Paulo Dybala apparaissait comme une éventualité, l'Argentin semblerait bien parti pour prolonger à la Juventus.

Pour la première fois depuis de nombreuses années, le FC Barcelone aborde sa saison sans Lionel Messi. Face aux exigences financières de la Liga, Joan Laporta s'est retrouvé dans l'incapacité d'enregistrer le contrat de l'Argentin. De ce fait, Messi s'est officiellement engagé mardi en faveur du PSG. Désormais, le Barça pourrait chercher à rebondir en tentant de remplacer tant bien que mal le sextuple Ballon d'or. Pour autant, une piste semblerait bien s'éloigner pour prendre la succession de Lionel Messi à Barcelone...

Réunion au sommet entre Dybala et la Juve ?