Mercato - PSG : Sergio Ramos aurait fait une improbable proposition à Lionel Messi !

Publié le 11 août 2021 à 20h10 par Th.B.

Tout juste arrivé à Paris ces dernières heures avec sa femme et ses enfants, Lionel Messi pourrait semble-t-il compter sur Sergio Ramos pour héberger la famille du sextuple Ballon d’or selon El País.

Sans débourser la moindre indemnité de transfert, leurs contrats respectifs ayant pris fin le 30 juin dernier, le PSG est parvenu à mettre la main à la fois sur le désormais ancien capitaine du Real Madrid et l’ex-leader du groupe du FC Barcelone en les personnes de Sergio Ramos et de Lionel Messi. Ennemis d’antan, les deux stars du ballon rond seront désormais coéquipiers. Et dans la lignée de sa déclaration de juillet dernier au cours de laquelle il ouvrait la porte au PSG à Messi, Ramos lui aurait fait une énorme proposition pour l’aider à s’acclimater à sa nouvelle vie à Paris.

« Si vous et votre famille préférez rester dans une maison plutôt que dans un hôtel, vous pouvez rester dans la mienne »