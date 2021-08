Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi a changé les plans de Raiola !

Publié le 11 août 2021 à 19h10 par A.C.

Mino Raiola semblait pousser pour un retour de Moise Kean au Paris Saint-Germain cette saison, mais les choses auraient changé avec l’arrivée de Lionel Messi.

C’est fait ! Après l’officialisation de son arrivée et sa présentation face à la presse ce mercredi, Lionel Messi est un joueur du Paris Saint-Germain à parti entière. « Je suis impatient de débuter un nouveau chapitre de ma carrière à Paris » a expliqué le sextuple Ballon d’Or. « Le Club et sa vision sont en parfaite adéquation avec mes ambitions. Je sais à quel point les joueurs et le staff sont talentueux ici. Je suis déterminé à construire, à leurs côtés, quelque chose de grand pour le Club et pour les fans ». Cette arrivée va forcément chambouler les plans de Leonardo en cette fin de mercato, surtout en ce qui concerne le secteur offensif.

Raiola pousse Kean vers l’Inter