Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités sur le feuilleton Pogba !

Publié le 11 août 2021 à 17h45 par Th.B.

Bien qu’il ait été question en début de semaine d’un transfert de Paul Pogba au PSG quand bien même Lionel Messi arrivait à Paris, la tendance aurait depuis changé. Explications.

Depuis mardi soir, le monde du football est en émoi dans un premier temps l’arrivée de Lionel Messi à Paris, l’officialisation de sa signature au PSG et ce mercredi matin, sa présentation en tant que nouvelle star offensive de l’effectif de Mauricio Pochettino. Un coup qui ne semblait pas initialement prévu par la direction du PSG puisque le joueur avait fait le choix de poursuivre sa carrière au FC Barcelone avant que le club culé ne puisse pas assumer son salaire et annonce son départ la semaine dernière. La venue de Lionel Messi pourrait avoir de grosses répercussions sur le dossier Paul Pogba…

Le dossier Pogba bien et bien enterré pour cet été…