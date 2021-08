Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba, Camavinga… Doha veut frapper fort après Messi !

Publié le 9 août 2021 à 14h30 par Th.B. mis à jour le 9 août 2021 à 14h35

Dans le viseur du PSG malgré le dossier Paul Pogba et l’arrivée imminente de Lionel Messi, Eduardo Camavinga pourrait tout de même débarquer à Paris avant la clôture dru mercato.

Avec l’ampleur que la piste Paul Pogba a prise ces dernières semaines et l’incroyable coup de maître que le PSG est en train de réaliser via le recrutement de Lionel Messi, le dossier Eduardo Camavinga n’aurait pas seulement été relégué au second plan selon Mohamed Bouhafsi. Le désormais ancien responsable de la section football de RMC Sport , qui a rejoint le groupe France Télévisions , a récemment fait savoir que la piste Camavinga serait même oubliée à l’approche de la venue de Lionel Messi, les priorités du club étant ailleurs. Paris-Fans a même révélé ce lundi que le PSG resterait en embuscade dans le feuilleton Paul Pogba afin de témoigner ou non d’un changement de position du côté de Manchester United. Réclamant jusqu’à 100M€ pour le transfert du champion du monde selon Le Parisien , United pourrait vendre Pogba au PSG si et seulement si les Red Devils acceptaient de descendre à 50M€. Pour autant, l’option Eduardo Camavinga ne serait pas écartée, bien au contraire.

Al-Khelaïfi prépare une offensive pour Camavinga

Ce lundi après-midi, Foot Mercato a confié que le PSG, sous l’impulsion de son président Nasser Al-Khelaïfi et des propriétaires qataris, songeraient à approcher le Stade Rennais. La cause ? Tenter de recruter Eduardo Camavinga dont le contrat au sein du club breton court jusqu’en juin 2022 et ne semble pas être parti pour être prolongé, l’international français n’ayant pas donné un tel espoir à ses dirigeants. Le plan du PSG serait d’effectuer la signature de Lionel Messi et d’ici la fin du mercato estival, lancer une offensive auprès des Rennais pour le transfert de Camavinga. Au tout début de la fenêtre estivale des transferts, le Stade Rennais semblait réclamer 100M€ comme RMC Sport l’avait souligné. Et alors que la clôture du marché des transferts approchent, Rennes n’espérerait en tirer que 50M€, un prix qui pourrait encore être négocié par le Paris Saint-Germain. Mais dans la tête de Camavinga, tout serait clair comme de l’eau de roche.

Camavinga ne jurerait que par le PSG