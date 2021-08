Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Messi, le Qatar veut réaliser un autre coup légendaire !

Publié le 9 août 2021 à 11h15 par A.M.

Bien que Lionel Messi soit proche de s'engager prochainement avec le PSG, le club de la capitale ne compte pas en rester là, et ne désespère pas d'attirer Paul Pogba.

Cet été, le mercato du PSG est déjà impressionnant sur le papier. Le club parisien a enregistré les arrivées d'Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma. Mais ce n'est pas encore terminé puisque le PSG s'apprête à frapper encore plus fort en enrôlant Lionel Messi qui ne prolongera pas son contrat au FC Barcelone. Mais les Parisiens ne semblent pas encore rassasiés.

Le PSG ne lâche pas Pogba