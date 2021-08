Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message fort de Koeman sur le départ de Messi !

Publié le 9 août 2021 à 10h45 par La rédaction

Après une journée historique marquée par les adieux de Lionel Messi, le FC Barcelone disputait le Trophée Gamper face à la Juventus dimanche soir. Après la rencontre, Ronald Koeman a affirmé que l'ensemble du Barça se doit d'aller de l'avant.

Le FC Barcelone va devoir s'y faire, Lionel Messi ne portera plus les couleurs blaugrana cette saison. Face au règlement de la Liga, Joan Laporta s'est retrouvé dans l'incapacité de prolonger le contrat la Pulga en raison des problèmes économiques du club culé . De ce fait, Messi devrait prendre la direction du PSG dans les prochaines heures. Pour Ronald Koeman, le Barça semblerait en mesure de faire face au départ du génie argentin.

«Nous devons jouer pour le club et tourner la page»