Mercato - PSG : Ces nouvelles précisions sur le contrat de Messi à Paris !

Publié le 9 août 2021 à 9h00 par Th.B.

Alors que L’Équipe a évoqué un salaire proche de celui de Neymar, Lionel Messi devrait finalement se contenter de revenus inférieurs à ceux de la star brésilienne du PSG. Explications.

Libre de s’engager avec le club de son choix depuis l’annonce du FC Barcelone de son départ jeudi, Lionel Messi semblerait avoir choisi le PSG. Comme le10sport.com vous l’a confié le 6 août, l’Argentin s’est vu proposer une offre de contrat par le PSG avec un salaire net de 25M€ par saison. Cependant, d’après les informations divulguées par L’Équipe dans ses colonnes de ce lundi, il s’agirait de revenus exceptionnels se rapprochant de la barre des 40M€, comme le contrat actuel de Neymar. Il n’en serait cependant rien.

Un salaire de 27M€ par saison pour Messi ?