Mercato - PSG : Après Messi, Paris peut-il laisser filer Mbappé ?

Publié le 9 août 2021 à 8h00 par A.C.

Alors que le Paris Saint-Germain s’apprête à accueillir Lionel Messi, Kylian Mbappé n’a toujours pas donné de réponse pour sa prolongation et se retrouve désormais à seulement quelques mois de la fin de son contrat.

Ce n’est plus qu’une question de temps. Après avoir quitté le FC Barcelone en larmes, lors d’une conférence de presse organisée ce dimanche au Camp Nou, Lionel Messi est attendu à Paris dans les prochains jours, voir les prochaines heures. Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com qu’un contrat de deux années, plus une supplémentaire en option, attendrait le sextuple Ballon d’Or au Paris Saint-Germain. Plusieurs médias l’annonçaient à Paris dès ce dimanche soir, mais Sky Sport Italia a expliqué finalement que Messi devrait arriver ce lundi afin de passer ses visites médicales, avant une présentation qui s’annonce grandiose devant la Tour Eiffel. Pourtant, cela ne devrait pas régler tous les problèmes du PSG...

Un départ de Mbappé plus simple à digérer avec Messi

Car l’on est en aout 2021 désormais et Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé. Il ne manque plus que quelques mois de contrat au Champion du monde français, qui pourrait faire une infidélité au Paris Saint-Germain dès le 1er janvier prochain et négocier librement avec le club de son choix. Pour le moment, les rumeurs autour de Lionel Messi ne semblent pas avoir changé sa position, mais peut-être celle des supporters et des gens autour du PSG ! Il pourrait en effet être plus facile de digérer un départ de Mbappé, en ayant déjà Messi au club. Dans ce cas-là, il pourrait même être envisageable que le Paris Saint-Germain vende carrément Mbappé cet été, afin d’en tirer au moins 100M€ et au final se retrouver gagnant... ou alors les propriétaires qataris pourraient rester campés sur leur position, en voulant le garder coute que coute.



Alors, selon vous le PSG peut-il laisser filer Mbappé maintenant qu’il a Messi ?