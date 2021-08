Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Qu'est-ce qui bloque encore pour Lionel Messi ?

Publié le 9 août 2021 à 19h30 par A.C.

Lionel Messi est libre de tout contrat depuis le 30 juin dernier et avec le FC Barcelone qui a échoué à le garder, il se dirige tout droit vers le Paris Saint-Germain. Pourtant, en France on l’attend toujours...

C’est peut-être la plus grosse opération de l’histoire du football. Sans club depuis le 30 juin dernier, Lionel Messi semblait pouvoir poursuivre sa carrière au FC Barcelone. Son club de toujours semble toutefois traverser la pire crise économique de son histoire avec une gestion pointée du doigt ces dernières années qui a mené tout droit vers la catastrophe avec le Covid-19. Ainsi, le communiqué annonçant l’impossibilité du Barça de faire signer un nouveau contrat à Messi a fait l’effet d’une véritable bombe. La conférence de presse d’un Joan Laporta désemparé n’a fait que confirmer ce scénario que personne n’osait imaginer... sauf le Paris Saint-Germain ! Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, le PSG est rapidement passé à l’action, offrant un contrat de deux ans plus une année supplémentaire en option à Lionel Messi. Une information confirmée par plusieurs médias français comme étrangers ces derniers jours, ce qui laisse penser à une arrivée imminente du sextuple Ballon d’Or...

Messi au PSG, ce ne sera pas pour ce lundi

Il était attendu à Paris dimanche, puis ce lundi, avec une énorme foule devant l’aéroport du Bourget. D’après les informations de RMC Sport , il faudra toutefois encore patienter pour voir Lionel Messi arriver au Paris Saint-Germain. Aucun accord n’aurait été trouvé pour le moment entre les deux parties, qui semblent donc continuer à travailler d’arrache-pied pour régler les derniers détails. Une vidéo a d’ailleurs commencé à devenir virale sur les réseaux sociaux, où l’on peut voir un Messi en tenue très décontractée en train de profiter de la piscine de sa demeure à Barcelone.

Le PSG aimerait récupérer une partie des droits d’image de Messi