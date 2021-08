Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Messi pose une première condition à son arrivée !

Publié le 9 août 2021 à 17h45 par A.C.

Comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, Lionel Messi se rapproche d’une arrivée au Paris Saint-Germain.

L’attente semble interminable ! Après avoir officialisé son départ ce dimanche, lors d’une conférence de presse organisée au Camp Nou, Lionel Messi est attendu du côté du Paris Saint-Germain. Le sextuple Ballon d’Or était censé atterrir à Paris ce dimanche, avant que cela ne glisse à ce lundi. Pourtant, toujours pas le moindre signe au Bourget de Messi, qui comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com doit signer un contrat de deux ans plus une année supplémentaire en option.

Messi ne viendra qu’une fois que tout sera réglé