Mercato - PSG : Gros retard à prévoir pour l'arrivée de Lionel Messi ?

Publié le 9 août 2021 à 15h30 par Arthur Montagne

Attendu par de nombreux supporters du PSG à l'aéroport du Bourget, Lionel Messi ne serait toutefois pas encore en vol en direction de Paris. Toujours à Barcelone, l'Argentin attend le bon moment pour décoller.

Tout le monde l'attend. Depuis le communiqué du FC Barcelone annonçant qu'il ne resterait pas en Catalogne, Lionel Messi est au cœur de toutes les spéculations. Mais rapidement, une destination a émergé, à savoir le PSG. Le club de la capitale, qui a déjà plusieurs fois tenté de recruter la star argentine, a réactivé ce dossier en voyant que le Barça ne pourrait pas le conserver. Et bien évidemment, les Parisiens ont peu de concurrence dans ce dossier compte tenu de l'aspect économique que cela représente. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG a offert un salaire annuel net estimé à 25M€ à la star argentine qui est très attendue à Paris. Son arrivée semble imminente au point que plusieurs supporters et journalistes se sont rendus ce lundi à l'aéroport du Bourget. Probablement pour rien.

Messi, ce n'est finalement pas pour tout de suite