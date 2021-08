Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar a fait un énorme geste pour Lionel Messi !

Publié le 9 août 2021 à 10h15 par Th.B.

Coéquipier du sextuple Ballon d’or au FC Barcelone, Neymar a souhaité mettre Lionel Messi dans les meilleures conditions en prévision de son imminente arrivée au PSG en lui offrant de porter son numéro 10, en vain.

Depuis maintenant plus de 10 ans, lui qui a hérité du numéro 10 de Ronaldinho à la fin de la saison 2007-2008 au FC Barcelone, Lionel Messi a porté sur ses épaules ce numéro mythique que ce soit avec l’Albiceleste ou le club blaugrana. Cependant, avec son imminente arrivée au PSG qui ne serait plus qu’une question d’heures désormais selon divers médias, le nom de Messi ne serait plus associé à ce numéro en club.

Messi a refusé le beau geste de Neymar pour le numéro 10