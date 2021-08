Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG/OM : Jorge Sampaoli en rajoute une couche sur le feuilleton Lionel Messi !

Publié le 9 août 2021 à 8h30 par Th.B.

Alors qu’il serait à un pas du PSG à présent, Lionel Messi a reçu un nouvel encouragement de la part de son ancien sélectionneur quant à sa venue dans le championnat de France, bien qu’ils seront rivaux dans les semaines à venir.

Depuis jeudi soir, soit l’annonce du FC Barcelone de son impossibilité de prolonger son contrat et donc de le conserver, l’arrivée de Lionel Messi au PSG prend de l’ampleur les heures passant. À présent, ce ne serait plus qu’une question de temps puisqu’un accord final sur son futur contrat, les ultimes détails étant discutés ces dernières heures, semblent être sur le point d’être réglés. De quoi permettre à plusieurs figures de Ligue 1 de commenter ce dossier chaud dont Jorge Sampaoli qui a lâché le message suivant au micro de Prime Video dimanche soir. « Messi à Paris ? C’est fabuleux pour le foot français. C’est le meilleur joueur du monde. Même si on sera adversaires, c’est génial. C’est le meilleur » . Et quelques minutes plus tard, l’entraîneur de l’OM en a rajouté une couche en précisant sa pensée.

« Tous les regards du monde entier seraient rivés sur le Championnat »