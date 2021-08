Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sampaoli réagit à une arrivée de Messi à Paris !

Publié le 8 août 2021 à 23h15 par A.C. mis à jour le 8 août 2021 à 23h17

En marge de la victoire de l’Olympique de Marseille sur Montpellier (2-3), Jorge Sampaoli a été interrogé sur la possible arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain.

En Ligue 1, on ne parle plus que de lui. Un grand nombre d’acteurs du championnat français se sont exprimé au sujet d’une arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, où un contrat de deux ans plus une année supplémentaire en option l’attend déjà, comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com. La plupart semblent enchanté de pouvoir côtoyer le sextuple Ballon d’Or la saison prochaine et sont persuadés que la Ligue 1 gagnera énormément avec un tel joueur.

« Messi à Paris ? C’est fabuleux pour le foot français »