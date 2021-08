Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mourinho prend une décision fracassante pour Icardi !

Publié le 9 août 2021 à 7h45 par A.C.

Vraisemblablement poussé vers la sortie par la possible arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, Mauro Icardi pourrait notamment retrouver l’Italie.

Quel sera le prochain club de Mauro Icardi ? Buteur lors de la première journée de Ligue 1, le numéro 9 du Paris Saint-Germain pourrait voir sa situation changer du tout au tout lors des prochains jours. Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com, que le PSG a fait parvenir une offre à Lionel Messi, qui n’est désormais plus un joueur du FC Barcelone. Une arrivée du sextuple Ballon d’Or pourrait réduire le temps de jeu d’Icardi, même si en Italie, La Gazzetta dello Sport explique carrément que les deux hommes ne voudraient pas se voir. La solution la plus probable pour Icardi pourrait être l’AS Roma de José Mourinho...

Icardi pas du tout une priorité pour Mourinho