Mercato - Barcelone : Cet énorme témoignage sur le feuilleton Messi !

Publié le 9 août 2021 à 6h30 par Th.B.

Sur le point de s’engager au PSG, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone au grand désarroi de ses ex-coéquipiers à l’instar de Dani Alves qui a cependant souhaité relativiser.

Arrivé à l’an 2000 à la Masia , tout juste âgé de 13 ans, Lionel Messi a finalement quitté le club de son coeur et de sa vie 21 ans plus tard. Dans l’impossibilité d’assumer financièrement une prolongation de contrat de Messi, le Barça a été contraint de le laisser partir à contre coeur. À présent, et à 34 ans, Messi serait sur le point d’aller poursuivre sa carrière au PSG. Et alors que son départ du FC Barcelone est officiel, son ancien coéquipier Dani Alves a adressé un message fort.

Dani Alves est « désolé pour Messi et le Barça »