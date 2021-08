Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le feuilleton Boubacar Kamara s’emballe !

Publié le 9 août 2021 à 6h00 par Th.B.

Président de l’OM, Pablo Longoria travaillerait en coulisse pour acter la première vente de son mercato. Et malgré l’intérêt du Milan AC pour Boubacar Kamara, son transfert s’éloignerait. Explications.

Très actif sur le marché des transferts depuis le début du mercato, exclusivement dans le sens des arrivées, Pablo Longoria n’a toujours pas pu acter ne serait-ce qu’une seule vente à l’OM cet été. Et pourtant, les profils seraient déjà bien connus en les personnes de Duje Caleta-Car, Dario Benedetto, Nemanja Radonjic et surtout Boubacar Kamara. En effet, le minot marseillais dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2022 et ne serait pas en passe de le prolonger à l’instant T. De quoi permettre au président de l’OM de pousser pour la vente du Français qui semble avoir la cote sur le marché.

Le Milan toujours sur les rangs pour Kamara, mais…