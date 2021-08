Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Retour de flamme pour Boubacar Kamara !

Publié le 8 août 2021 à 7h00 par A.C.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Boubacar Kamara pourrait quitter l'Olympique de Marseille au cours de ce mercato estival.

L’Olympique de Marseille a beaucoup recruté et doit désormais vendre. Deux joueurs en particulier semblent être des candidats au départ, avec Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara. Formé à l’OM, ce dernier ne souhaiterait pas prolonger son contrat, sui se termine en juin prochain. Récemment, Jorge Sampaoli a toutefois exprimé le souhait de voir Kamara poursuivre sa carrière à Marseille. « C'est difficile à gérer dans ces cas-là, d'autant plus avec un petit groupe comme le nôtre. On aimerait que tout soit résolu le plus vite possible. Le marché freine un peu tout, on est un peu bloqués, c'est la réalité » a expliqué le coach de l’OM, en conférence de presse. « C'est à Kamara de décider de son avenir, moi je compte sur lui jusqu'au cas contraire. Il faut détecter les joueurs qui peuvent avoir la tête ailleurs ». A l’étranger, on semble pourtant regarder avec insistance du côté de Kamara...

Le Milan AC ne lâche pas Kamara