Mercato - OM : A Marseille, on prend position pour l'avenir de Boubacar Kamara !

Publié le 6 août 2021

Présents en conférence de presse, Steve Mandanda et Jorge Sampaoli se sont exprimés sur la suite du mercato estival et notamment sur l'avenir incertain de Boubacar Kamara.

Très actif dans le sens des arrivées, l’OM va chercher à se séparer d’éléments et à vendre des joueurs. « Construire un effectif, c'est les arrivées, mais aussi les départs. Strootman a été prêté deux ans à Cagliari avec des conditions, pour les autres on attend de voir l'évolution du mercato. Tout le monde connait la situation. Mais l'OM n'est pas un club qui vendra ses joueurs en dessous de leur valeur sur le marché » avait confié Pablo Longoria le 7 juillet dernier. Le club marseillais pourrait notamment se séparer de Boubacar Kamara. Agé seulement de 21 ans, le milieu de terrain entre dans sa dernière année de contrat. Une situation qui n’est pas au goût de Pablo Longoria: « C'est une situation qui n'est pas plaisante. Surtout quand c'est un garçon formé au club. Je n'aime pas avoir de joueurs en fin de contrat au club. Je veux que ce soit un signal fort ». Mais selon les média étrangers, Kamara n’aurait pas l’intention de prolonger son contrat avec son club formateur. Plusieurs clubs européens auraient coché son nom à l’instar du Milan AC ou encore du FC Séville. A en croire la presse anglaise, Newcastle suivrait aussi attentivement la situation du joueur, évalué entre 20 et 25M€ et aurait même formulé une première offre à 14M€. Une offre refusée par Pablo Longoria. La situation pourrait se décanter prochainement, mais pour l’heure, Kamara fait toujours partie du groupe dirigé par Jorge Sampaoli, qui s’est exprimé sur la suite du mercato estival.

« J'espère qu'il va rester avec nous »

Présent en conférence de presse ce vendredi en marge du match face à Montpellier en championnat, Jorge Sampaoli s’est exprimé sur les possibles départs et notamment sur celui de Boubacar Kamara. « C'est difficile à gérer dans ces cas-là, d'autant plus avec un petit groupe comme le nôtre. On aimerait que tout soit résolu le plus vite possible. Le marché freine un peu tout, on est un peu bloqués, c'est la réalité. C'est à Kamara de décider de son avenir, moi je compte sur lui jusqu'au cas contraire. Il faut détecter les joueurs qui peuvent avoir la tête ailleurs » a déclaré le technicien argentin.

