Mercato - OM : Une nouvelle solution pour Kamara et Caleta-Car ?

Publié le 6 août 2021 à 3h30 par T.M.

Jusqu’à présent, cela ne se presse pas forcément pour Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car. Toutefois, un malheureux événement pourrait relancer les cas des deux joueurs de l’OM.

Après avoir dynamité le marché des transferts dans le sens des arrivées, l’OM veut maintenant multiplier les départs. Pablo Longoria doit dégraisser et faire rentrer de l’argent. Toutefois, pour le moment, cette opération est au point mort. Pourtant, plusieurs joueurs sont sur le départ à l’instar de Dario Benedetto, Nemanja Radonjic, Duje Caleta-Car ou Boubacar Kamara. Mais pour le moment, on ne se presse pas pour eux et les bonnes offres n’arrivent pas. Mais tout pourrait prochainement changer.

L’option Leicester ?

Pour l’OM, il faut donc trouver preneur. Et en ce qui concerne Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara, une destination pourrait se présenter : Leicester. Ce mercredi, Wesley Fofana a subi une terrible blessure et sera absent de très longs mois. Une perte que les Foxes veulent pallier en aller sur le marché. Un départ central sera donc recherché par le club emmené par Brendan Rodgers. Face à cela, Caleta-Car et Kamara pourraient alors être des solutions. A suivre…