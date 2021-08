Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a fait une annonce fracassante à un joueur de Pochettino !

Publié le 6 août 2021 à 2h45 par A.M.

Doublure de Keylor Navas la saison dernière, Sergio Rico a été invité à se trouver une porte de sortie pour cet été.

L’arrivée de Gianluigi Donnarumma a fait des dégâts dans les buts du PSG. En effet, le portier italien, désigné meilleur joueur du dernier Euro, oblige le PSG à se séparer de plusieurs portiers. Alphonse Areola, Garissone Innocent et Marcin Bulka ont été prêtés respectivement à West Ham, Vannes et l’OGC Nice. Reste désormais à trouver une solution pour Sergio Rico.

Sergio Rico est poussé au départ !