Mercato - PSG : Dani Alves envoie un énorme message à Messi !

Publié le 9 août 2021 à 18h15 par La rédaction

Alors que Lionel Messi va laisser derrière lui le FC Barcelone, son ancien coéquipier et aujourd'hui ami proche Dani Alves a tenu à adresser un message à la Pulga sur les réseaux sociaux.

L'histoire entre Lionel Messi et le FC Barcelone a pris fin. Dimanche, lors d'une dernière conférence de presse organisée par le Barça, l'Argentin a adressé ses adieux à son club de toujours. Désormais, Messi devrait prendre la direction du PSG dans les prochaines heures. Dani Alves, son ancien coéquipier chez les Blaugrana entre 2008 et 2016, s'est une nouvelle fois exprimé sur le départ de son ami argentin. Alors que le latéral droit a remporté sa 42ème compétition majeure avec le Brésil lors du succès aux Jeux Olympiques, Dani Alves s'est dit prêt à ce que Lionel Messi, qui détient pour l'heure 37 trophées, le rattrape.

« Tu peux me dépasser quand tu veux pour les trophées »