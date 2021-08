Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Messi annonce la couleur pour son arrivée à Paris !

Publié le 9 août 2021 à 13h30 par Arthur Montagne

Proche de s'engager avec le PSG, Lionel Messi débarque en excellente condition physique du haut de ses 34 ans. L'entourage de La Pulga affiche son optimisme et sa confiance concernant les débuts de l'Argentin à Paris.

Ce n'est plus un rêve, Lionel Messi va réellement s'engager avec le PSG. Dans les prochaines heures, le club de la capitale devrait officialiser l'arrivée de la star argentine qui n'a pas prolongé son contrat au FC Barcelone. Après Sergio Ramos, un autre très grand nom du football mondial va débarquer au PSG. Mais comme le défenseur espagnol, Lionel Messi du haut de ses 34 ans est plus proche de la fin de sa carrière que du début. Par conséquent, certains doutes ont commencé à naître concernant la condition physique de l'international argentin. Mais l'entourage de La Pulga se montre très rassurant.

«J’ai eu son entourage, il vient reposé, détendu, prêt dans sa tête malgré ce qui s’est passé»

Dans ses colonnes, L'Equipe consacre plusieurs lignes à la situation de Lionel Messi et a notamment contacté Lobo Carrasco. Proche du clan Messi, l’ancien international espagnol et joueur du Barça est catégorique : « Est-ce que vous avez vu la Copa América ? Je ne l’ai jamais vu lutter physiquement comme il l’a fait. On aurait dit Chiellini tellement il s’est donné physiquement ! Il a été incroyable. Sur le plan athlétique, il a été très très fort. Je trouve que Messi s’améliore chaque année. Chaque année, il apporte de la nouveauté à son football et au football. Si vous interrogez les entraîneurs, les joueurs, ils vous diront tous que c’est toujours lui le meilleur. Grâce à sa maturité, il sait mieux comment faire ses courses, comment mesurer ses efforts et là je sais, comme j’ai eu son entourage, qu’il vient reposé, détendu, prêt dans sa tête malgré ce qui s’est passé. Il a dit dans son discours qu’il voulait rattraper le nombre de titres gagnés par Daniel Alves. Il vient pour soulever la tour Eiffel (rires). Paris, en le recrutant, peut changer le cours de son histoire . »

