Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi a pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 9 août 2021 à 12h45 par La rédaction

Poussé vers la sortie par les dirigeants du PSG, Mauro Icardi n’a pas l’intention de changer d’air cet été.

Alors que le PSG s’apprête à accueillir Lionel Messi dans les prochaines heures, il pourrait y avoir embouteillage au sein de l’attaque parisienne. Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé, Pablo Sarabia, Julian Draxler et Mauro Icardi seraient à la disposition de Mauricio Pochettino pour occuper l’attaque parisienne. Mais le PSG doit toujours dégraisser, encore plus avec l’arrivée de la star argentine. Et si Mauro Icardi ne serait pas retenu en cas d’offre, l’Argentin n’a aucune intention de quitter le club parisien cet été.

Le seul numéro 9 de l’effectif