Mercato - PSG : Leonardo surveillerait un protégé de Thomas Tuchel !

Publié le 11 août 2021 à 23h45 par Th.B.

Alors qu’Antonio Rüdiger est sous contrat jusqu’en juin 2022 avec Chelsea, le PSG serait sur les rangs au même titre que le Real Madrid.

Et si malgré la venue de Sergio Ramos, le PSG se penchait sur un autre défenseur central pour l’avenir ? Bien que le club de la capitale semble avoir bouclé son mercato au niveau des arrivées et travaillerait afin de boucler certaines ventes et prêts, Leonardo ne semblerait pas pour autant avoir rangé sa casquette de recruteur et regarderait du côté de Chelsea l’évolution de la situation d’Antonio Rüdiger, sous contrat jusqu’en juin 2022 et pour qui une prolongation ne serait pas encore clairement à l’ordre du jour d’après Dharmesh Sheth.

« Le Real Madrid et le Paris Saint-Germain surveillent sa situation »