Mercato - OM : Une énorme opération pour ce chouchou de Sampaoli ?

Publié le 12 août 2021 à 0h30 par A.C.

Alors qu’il a clairement exprimé le souhait de quitter Cagliari, Giovanni Simeone souhaiterait rejoindre Jorge Sampaoli à l’OM.

En cette fin de mercato, Pablo Longoria pourrait se concentrer surtout sur les départs. Un joueur semble avoir les valises prêtes, puisque Dario Benedetto pourrait prendre la direction de l’Espagne ! Comme nous vous l'avons révélé sur le10sport.com, l’attaquant de l’Olympique de Marseille pourrait s’engager en faveur du Real Bétis, sous la forme d’un prêt d’un an. Son départ devrait laisser une place à la pointe de l’attaque, puisque Arkadiusz Milik est le seul numéro 9 de métier sur lequel peut compter Jorge Sampaoli à l’OM.

Le Torino pourrait offrir Zaza plus 2 ou 3M€