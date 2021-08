Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli se voit proposer le remplaçant de Kamara !

Publié le 11 août 2021 à 21h00 par A.C.

Alors que Boubacar Kamara pourrait quitter l’Olympique de Marseille cet été, Jorge Sampaoli aurait déjà son successeur entre les mains.

A moins d’un an de la fin de son contrat, Boubacar Kamara semble plus que jamais proche d’un départ. Formé à l’Olympique de Marseille, le défenseur ou milieu ne souhaiterait pas prolonger et cette situation agacerait fortement Pablo Longoria. « Je n'aime pas avoir un joueur en fin de contrat, surtout quand il vient du centre de formation » a lancé le président de l’OM, en conférence de presse. « Personne n'est au-dessus de l'institution. C’est la position de l'OM avec tous les joueurs, on ne veut pas en avoir en fin de contrat en fin de saison ». Des offres seraient arrivées, puisque L’Équipe a parlé de 14M€ venu en provenance de Newcastle... refusés par Longoria, qui n'en réclamerait pas moins de 20M€.

La Lazio pousse Escalante vers l’OM