Mercato - OM : Coup de tonnerre pour ce chouchou de Sampaoli !

Publié le 11 août 2021 à 1h45 par A.C.

Suivi par l’Olympique de Marseille pour remplacer Dario Benedetto, Giovanni Simeone pourrait bel et bien quitter Cagliari cet été.

Si Arkadiusz Milik devrait rester à l’Olympique de Marseille cette saison, la situation est différente pour Dario Benedetto. Très peu utilisé par Jorge Sampaoli depuis son arrivée cet hiver, l’attaquant devrait en effet plier bagages et nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’il pourrait rebondir en Espagne, au Real Bétis. Pour le remplacer, Sampaoli aurait glissé un nom à Pablo Longoria. Il s’agirait de Giovanni Simeone, arrivé à Cagliari il y a moins d’un an pour 15M€ et qui serait vraisemblablement prêt à tout pour rejoindre Sampaoli à l’OM.

Le Zénith revient à la charge pour Simeone